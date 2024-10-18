Asian Battery Metals обнаружила медь и золото в первой скважине на месторождении в аймаке Говь-Алтай

CentralAsia (MNG) -

Компания Asian Battery Metals PLC (ASX:AZ9) успешно начала бурение на полностью принадлежащем ей перспективном участке Copper Ridge проекта Ямбат в аймаке Говь-Алтай, Монголия, получив обнадеживающие результаты по меди и золоту из первой разведочной скважины.

Скважина CRS01A длиной 200,5 метров подтвердила полунепрерывную минерализацию от поверхности до вертикальной глубины 187 метров под поверхностью.

Управляющий директор Ган-Очир Зундуйсурэн сказал: «Результаты анализа первой скважины, пробуренной на Copper Ridge, весьма обнадеживают.

«Это показывает перспективность региона для медной минерализации и потенциальный размер объекта на следующих этапах разведки.

«Дальнейшая работа, направленная на изучение минеральной системы в Copper Ridge и расширение детальных наземных геофизических исследований, будет запланирована на декабрьский квартал 2024 года. Это будет иметь ключевое значение для следующих этапов проектирования и планирования программы бурения».

Компания заявила, что результаты имеют важное значение, поскольку они подтверждают потенциал крупнотоннажной, богатой сульфидами системы с несколькими минерализованными зонами в Copper Ridge.

Компания работает над улучшением подъездных путей к ряду перспективных мест бурения до конца 2024 года, а полномасштабная программа бурения для проверки нескольких геофизических целей на глубину запланирована на 2025 год.

источник: MiddleAsianNews

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