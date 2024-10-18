Цель — подняться на десять позиций в индексе развития человеческого потенциала

CentralAsia (MNG) - Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии поставило цель — снизить вдвое уровень безработицы и бедности, увеличить ВВП на душу населения до 8–10 тыс. долларов США и подняться на десять позиций в индексе развития человеческого потенциала в период 2024–2028 гг.

15 октября 2024 года министр семьи, труда и социальной защиты Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн представил членам Постоянного комитета по социальной политике правовые реформы в секторе и Программу действий на 2024–2028 годы.

Министр Энх-Амгалан отметил: «На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 983 485 семей, при этом каждая пятая семья сталкивается с жилищными проблемами, а каждая третья — с финансовыми трудностями. В результате более 4000 пар ежегодно аннулируют свои браки. Поэтому Министерство стремится улучшить правовую среду для семейного трудоустройства и социальных услуг, обеспечить наличие семейных терапевтов в каждом аймаке и районе и отдать приоритет молодым семьям в Программе доступного жилья».

Кроме того, Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии планирует создать частную пенсионную систему, повысить прозрачность Фонда социального страхования, оцифровать и виртуализировать услуги с использованием искусственного интеллекта, устранить дублирование социальных пособий, придерживаться политики перехода от социального обеспечения к занятости и предоставлять социальное обеспечение целевой группе.

Из-за решений, касающихся Закона о социальном страховании, включая условия предоставления пенсионных пособий и изменения расчетного периода с семи до пяти лет, Пенсионный фонд Монголии столкнулся с дефицитом, эквивалентным 4,7 трлн тугриков. Начиная со следующего года, матери, награжденные орденом «Материнская слава» второй степени, будут получать 200 тыс. тугриков, а первой степени — 400 тыс. тугриков.

Кроме того, министерство планирует увеличить пособия для детей с серьезными проблемами развития на 30 процентов и создать центры поддержки для терапии родов, движения и речи, а также консультирования лиц, осуществляющих уход.

В связи с этим Министерством был разработан пакет законопроектов и доработанных законопроектов для представления на осенней сессии Великого Государственного Хурала, включая проекты поправок в Пакет законов о социальном страховании и Закон о трудовой миграции, проект Закона о поддержке семьи, доработанный проект Закона о социальных услугах, доработанный проект Закона о правах человека лиц с проблемами в развитии, проект Закона о дополнительном частном пенсионном страховании, а также проекты законов о доступности и жестовом языке.

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