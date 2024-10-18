Председатель Сената Австралии нанесла визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель Сената парламента Австралии Сью Лайнс, находящаяся с официальным визитом в Монголии, нанесла визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Укнаа 17 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Президент Хурэлсух выразил уверенность, что визит председателя Сенатской палаты парламента Австралии Сьюзан Лайнс придаст важный импульс расширению отношений и сотрудничества между двумя странами. Президент отметил удовлетворение в связи с достигнутой договоренностью о переводе отношений с Австралией, «третьим соседом», разделяющим общие ценности демократии, на уровень всеобъемлющего партнерства.

Глава государства Монголия подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере образования, горнодобывающей промышленности, обороны, гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений, а также расширения сотрудничества в сфере минеральных ресурсов, энергетики и зеленого перехода.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что более 6000 молодых людей из Монголии, в частности около 60 из них по программе «President’s Scholar-2100», обучаются в Австралии, и более 60 австралийских организаций работают в Монголии, что свидетельствует о расширении отношений. Президент также похвалил тот факт, что две страны завершили работу над двусторонним соглашением о воздушном сообщении и договорились начать переговоры по соглашению о социальном обеспечении в связи с усилением обмена людьми из года в год.

Председатель Сената Австралии Сью Лайнс отметила, что отношения и сотрудничество между двумя странами расширяются во многих социальных и экономических секторах. Председатель Сената подчеркнула постоянные правовые и политические реформы Монголии, направленные на расширение участия женщин в принятии решений. Председатель Сената Сью Лайнс также выразила уверенность в том, что реализуемый совместно с Австралией и Фондом Азии Проект по повышению устойчивости женщин к изменению климата будет способствовать практической реализации итогов Всемирной женской конференции, проведенной под эгидой Президента Монголии в августе этого года на тему «За зеленое будущее».

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