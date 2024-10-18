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Израиль сообщил о ликвидации лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа
Яхья Синвар
Яхья Синвар

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхья Синвара в секторе Газа.

Официальный представитель ведомства Даниэль Хагари сообщил, что Синвар был убит в среду после того, как израильские силы идентифицировали трех «террористов», которые перебегали из дома в дом в одном из районов города Рафах на юге Газы.

Тело Синвара, по данным ведомства, было обнаружено в четверг, а личность подтверждена после теста ДНК.

Синвар считается главным организатором и идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Синвар с 2017 года возглавлял отделение ХАМАС в секторе Газа. С августа 2024 года он также был главой политбюро ХАМАС — Синвара выбрали на этот пост после убийства Исмаила Хании в Тегеране.

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