Израиль сообщил о ликвидации лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа
- Азия и мир, политика
- 9:49, 18 октября 2024
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Яхья Синвар
CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхья Синвара в секторе Газа.
Официальный представитель ведомства Даниэль Хагари сообщил, что Синвар был убит в среду после того, как израильские силы идентифицировали трех «террористов», которые перебегали из дома в дом в одном из районов города Рафах на юге Газы.
Тело Синвара, по данным ведомства, было обнаружено в четверг, а личность подтверждена после теста ДНК.
Синвар считается главным организатором и идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Синвар с 2017 года возглавлял отделение ХАМАС в секторе Газа. С августа 2024 года он также был главой политбюро ХАМАС — Синвара выбрали на этот пост после убийства Исмаила Хании в Тегеране.
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