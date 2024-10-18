«Хезболла» объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с Израилем

CentralAsia (CA) - Ливанская группировка «Хезболла» объявила, что переходит к новой фазе конфликта с Израилем, передает Al Jazeera.

«Оперативный штаб объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния», — приводит агентство цитату из заявления группировки.

Что подразумевается под новой фазой эскалации, станет известно в ближайшие дни, добавили в «Хезболле».

По дынным группировки, с начала наземной операции в Ливане потери армии обороны Израиля составили 55 убитых и более 500 раненых.

В заявлении группировки сказано, что сотни ее бойцов «полностью готовы противостоять любому израильскому наземному вторжению» на юге Ливана. «Хезболла» также отметила, что атаки на Израиль в последние дни участились.

Израиль сосредоточил на линии фронта более 70 тыс. солдат и сотни единиц военной техники, отмечает «Хезболла».

Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы», назвав целью вернуть жителей северных территорий в свои дома. В ходе операции были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.

Израиль 17 октября объявил об убийстве лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.