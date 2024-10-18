В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2024»

- Таджикистан, политика
- 10:43, 18 октября 2024
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане началась активная фаза совместных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж — 2024». Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.
Оно проводится с 17 по 21 октября на полигоне «Харбмайдон» под руководством заместителя министра обороны Таджикистана генерал-майора Абдуллозода Саидасрора Саида.
В маневрах принимают участие воинские контингенты России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.
В учениях задействованы 1,5 тыс. человек и 250 единиц военной и специальной техники, включая самолеты, вертолеты и БПЛА.
В ходе учения будет отработана подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства ОДКБ.
В условиях горно-пустынной местности участникам предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по подготовке и ведению боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований, освобождению захваченных объектов и высадке тактического воздушного десанта.
А также по ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы, активно применяя артиллерию, штурмовую и армейскую авиацию.