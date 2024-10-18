Ким Чен Ын прокомментировал подрыв дорог на границе с Южной Кореей

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Подрыв участков автомобильных и железных дорог между Северной и Южной Кореей символизирует не только разрыв транспортного сообщения, но и отказ от идеи объединения Корейского полуострова. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Его слова цитирует ЦТАК.

«Наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея – чужая страна и абсолютно враждебное государство. 2 дня назад мы полностью разрушили и разорвали автомобильные и железные дороги, ведущие в территорию РК. Это означает не только физический разрыв, но и порывание дурной связи с Сеулом», - сказал он в ходе посещения командования второго корпуса Корейской народной армии (КНА).

Ким Чен Ын также назвал подрыв дорог «последним приговором», тому, что физические силы КНДР могут быть использованы Южной Кореей при нарушении суверенитета страны. Глава Северной Кореи добавил, что в случае подобных действий Сеула ответные меры Пхеньяном будут применяться «не против соотечественников, а против враждебного государства».

15 октября КНДР подорвала железные и автомобильные дороги, ведущие в Южную Корею. Южная Корея ответила выстрелами.