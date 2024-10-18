Зеленский призвал все страны готовить своих солдат для замены бойцов ВСУ на поле боя

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят ВСУ. Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», - заявил президент Украины.

Ранее страны НАТО говорили, что не будут посылать свои войска в Украину до окончания военных действий, чтобы не вступать в прямое боестолкновение с РФ. Исключение - заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в начале года о том, что французские войска могут отправиться в Украину. Но они не были поддержаны ведущими странами Альянса, включая США.