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Зеленский призвал все страны готовить своих солдат для замены бойцов ВСУ на поле боя

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят ВСУ. Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», - заявил президент Украины.

Ранее страны НАТО говорили, что не будут посылать свои войска в Украину до окончания военных действий, чтобы не вступать в прямое боестолкновение с РФ. Исключение - заявления президента Франции Эмманюэля Макрона в начале года о том, что французские войска могут отправиться в Украину. Но они не были поддержаны ведущими странами Альянса, включая США.

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