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Евросовет приостановил вступление Грузии в ЕС

CentralAsia (CA) -  Евросовет считает, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям и принципам, в связи с чем процесс вступления страны в Евросоюз (ЕС) фактически остановлен. Об этом говорится в заявлении совета по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления»,— сказано в пресс-релизе. Евросовет призвал Грузию принять «демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции».

Отношения Грузии со странами Запада испортились после того, как в мае грузинский парламент одобрил закон об иноагентах. Документ получил поддержку парламентариев, несмотря на массовые протесты в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась через Конституционный суд остановить действие закона, но суд ей отказал. Также парламент Грузии 17 сентября принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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