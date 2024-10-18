Климатические сюрпризы: какой будет зима в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы готовятся встречать зиму. Согласно прогнозу синоптиков сезон обещает быть весьма разнообразным — от аномальных холодов до неожиданных оттепелей, сообщает Orda.kz.

Ноябрь: подготовка к зиме

В ноябре погода будет напоминать качели: тёплые дни будут сменяться резкими холодами, особенно во второй половине месяца.

«Прогнозируется частая смена тепла и мороза с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах — дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололёдами и туманами ожидаются в течение месяца», - предупреждает «Казгидромет».

Север, центр и восток страны испытают настоящие зимние морозы — ночью до –24°C, днём до –12°C. В южных регионах будет несколько мягче: дневные температуры не опустятся ниже –7°C. Однако периодические потепления с выносом теплых воздушных масс из Средней Азии добавят ноябрю неожиданных контрастов, когда столбики термометров поднимутся до +8°C на большей части республики, а в южных регионах — до +15°C.

Осадки ожидаются в пределах нормы, за исключением северных и западных областей.

Классическая зима в декабре и январе

В первые два месяца зимы температурный фон ожидается около нормы. Однако в январе жители западных и северо-западных регионов могут ощутить небольшое потепление. Не обойдётся и без экстремальных погодных явлений — в северных и восточных регионах Казахстана прогнозируются периоды с температурой до –45°C.

«В декабре и в январе на большей части Казахстана температура предполагается около нормы, лишь в январе выше нормы на 1°С ожидается на западе, северо-западе страны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской области)», - уточнили метеорологи.

Осадки зимой ожидаются выше нормы на большей части страны, а вот в юго-западных регионах снега будет меньше.

Оттепель в феврале

В последний месяц зимы температура продолжит держаться выше нормы на 1°, около нормы — в северных регионах страны.

«С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики», - рассказали синоптики.

Переходный период

В первый месяц весны тёплые дни могут резко сменяться снежными бурями и заморозками, поскольку март считается переходным периодом.

Количество осадков в марте предполагается больше нормы во многих регионах страны.

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