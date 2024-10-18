Ливанские СМИ назвали нового лидера ХАМАС после убийства Яхьи Синвара

Халед Машаль

CentralAsia (CA) - Глава представительства ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль стал исполняющим обязанности главы политбюро движения, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники. Ранее армия Израиля сообщила, что в ходе операции в секторе Газа был убит лидер движения Яхья Синвар.

Как передает LBCI, Халед Машаль теперь отвечает за все контакты со сторонами переговоров с Израилем и вопросы освобождения израильских заложников. Телеканал также сообщает, что ХАМАС уже проинформировал о гибели лидера движения власти Турции, Катара и Египта.

Халед Машаль уже возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 год. По информации СМИ, последние несколько лет он живет в Катаре. В августе 2024 года Reuters называл Халеда Машаля одним из возможных преемников убитого лидера движения Исмаила Хании.

Яхья Синвар возглавил ХАМАС в августе. Армия Израиля сообщала, что он и еще два члена группировки были убиты 16 октября на юге сектора Газа.