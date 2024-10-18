В Часовом Яру прорвана оборона ВСУ, с июля державшаяся по каналу, - Deep State

CentralAsia (CA) - Российские войска впервые за долгое время продвинулись в городских кварталах Часова Яра Донецкой области.

По данным паблика Deep State, они захватили часть микрорайона Жовтневый, который находится к западу от водного канала.

То есть оборона ВСУ по каналу в Часовом Яре, которая сдерживала российские атаки с июля, прорвана.

При этом бои идут уже на большей части Жовтневого района, судя по «серой зоне» на карте DS.