В Часовом Яру прорвана оборона ВСУ, с июля державшаяся по каналу, - Deep State
- Азия и мир, политика
- 15:07, 18 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Российские войска впервые за долгое время продвинулись в городских кварталах Часова Яра Донецкой области.
По данным паблика Deep State, они захватили часть микрорайона Жовтневый, который находится к западу от водного канала.
То есть оборона ВСУ по каналу в Часовом Яре, которая сдерживала российские атаки с июля, прорвана.
При этом бои идут уже на большей части Жовтневого района, судя по «серой зоне» на карте DS.
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