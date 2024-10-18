В Казахстане увидели угрозу в квадроберах

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Даулет Мукаев назвал квадроберов опасным для общества явлением и призвал госорганы изучить их поведение, сообщает Tengrinews.kz. Он отметил, что если понадобится, мажилис разработает против них закон.

«С каждым месяцем растет число подростков, подражающих животным. Они ведут себя как кошки, собаки, волки или рыси — мяукают, лают, воют и даже пытаются есть как животные. За границей были зафиксированы случаи, когда такие подростки кусали или царапали людей. Таким образом, люди начинают терять человеческий облик, приближаясь к животному поведению. Это явление распространяется подобно заразной болезни, особенно среди подростков, которые перенимают это поведение друг у друга», — считает депутат.

Мукаев назвал квадробинг опасной болезнью и предположил, что за этим явлением «стоят большие бизнес-интересы». Он призвал госорганы изучить их поведение, и если потребуется, то мажилис готов приступить к разработке закона о борьбе с ними, добавил депутат.

Движением квадроберов в странах СНГ появилось относительно недавно. В октябре в Госдуме сообщили, что разрабатывают законопроект о запрете на квадробинг. По мнению российских депутатов, явление «травмирует психику» детей и «может привести к трагическим последствиям».

Вслед за Россией квадроберов стали обсуждать в Узбекистане. МВД РУз посчитало, что поведение квадроберов «совершенно недопустимо» и пригрозило штрафами родителям.

Квадробинг — неофициальный вид спорта, в которой люди, изображая зверей, бегают на четвереньках и носят маски зверей. Чаще всего им увлекаются несовершеннолетние. По сообщениям СМИ, явление зародилось в Японии.

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