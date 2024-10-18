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Дожди, снег и гололед ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием атмосферных фронтальных разделов 19-21 октября на большей части Казахстана ожидаются дожди и снег, сообщает «Казгидромет».

На востоке республики будет преимущественно без осадков. Также по стране ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах – гололед, в южных – грозы.

На западе, северо-западе и севере Казахстана температура воздуха постепенно понизится до +5+13 градусов. На востоке и в центре республики будет до +8+18 градусов, на юге и юго-востоке – до +15+22 градусов.

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