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Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  После окончания выборов в США есть три сценария развития конфликта в Украине. Об этом в интервью The Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он при этом обмолвился, что не знает, что «нам предложат после выборов» в США. Один из сценариев, по мнению украинского президента — это продолжение поддержки. Но союзники «боятся некоторых рисков», сказал он.

Есть и два других пути, в зависимости от того, кто победит в президентских выборах, добавил Зеленский. «Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — сказал он.

Сути этих сценариев Зеленский не раскрыл.

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