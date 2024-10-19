Ученые: Как мозг реагирует на разные виды страха?

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CentralAsia (CA) - Долгое время ученые считали, что все виды страха: от арахнофобии до страха сцены активируют одинаковые участки мозга.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, опровергло это предположение, доказав, что каждый вид страха активирует в мозгу разные участки в зависимости от типа угрозы. Об этом пишет MedicalXpress.

«Сейчас в научных кругах активно обсуждается вопрос: являются ли эмоции универсальными или они проявляются по-разному в зависимости от ситуации», - отмечается в исследовании.

Сегодня использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет создавать модели, которые способны распознавать эмоции по активности мозга.

«Многие модели ИИ предполагают, что каждой эмоции соответствует определенный нейронный шаблон: один – для отвращения, другой – для гнева. Если это предположение правильно, тогда такой шаблон должен быть очевидным и для разных видов страха», – говорит доцент психологии в Северо- Восточный университет Аджай Сатпуте.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда исследователей провела эксперимент с участием 21 человека. Они заполнили анкеты о том, что их больше пугает. Затем во время МРТ им демонстрировали видеоматериалы разных пугающих ситуаций: взгляд вниз со стремительной скалы, публичное выступление или приближение к пауку.

«Мы пытались найти действительно жуткие видео с пауками. Потому что мне не нужна модель, которая скажет: «О, ты видишь паука». Я хочу модель, которая скажет: «Ты испытываешь страх», – говорит Сатпуте.

После каждого видео участники самостоятельно оценивали свой уровень страха и возбуждения.

Несмотря на то, что выборка была небольшой, исследование позволило сделать два важных вывода. Во-первых, реакции ужаса обхватывали больше участков мозга, чем ожидалось. Однако не все эти участки реагировали на все виды страха.

«К примеру, миндалевидное тело активизировалось во время ощущения страха высоты, но не было задействовано столь сильно в других ситуациях», – отмечает Сатпуте.

Этот эксперимент является частью серии исследований, проведённых в лаборатории Сатпуте, анализирующих физиологические механизмы страха. Еще в 2021 году команда опубликовала работу, исследовавшую реакции тела на страх: потливость, работу сердца – и подтвердила, что различные страхи проявляются по-разному.

«Мы изучаем мозг и его реакции на страх для того, чтобы понять, как на это повлиять. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что методы преодоления страха должны быть индивидуальны и учитывать как особенности человека, так и конкретную ситуацию», - говорит Сатпуте.