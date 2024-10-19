1,1 миллиарда человек в мире живут в условиях крайней бедности, - ООН

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CentralAsia (CA) - 1,1 млрд человек в мире живут в условиях крайней бедности, почти половина из них граждане стран, в которых идут конфликты, сообщает ООН.

Данные основаны на статистике за десятилетний период из 112 стран.

В отчёте указано, что в странах, находящихся в состоянии войны, в среднем 34,8% населения живёт в условиях бедности, тогда как в странах, где нет конфликта, 10,9% людей относятся к бедным слоям населения.

«В последние годы конфликты усилились и умножились, достигнув новых максимумов по числу жертв, вынудив миллионы людей покинуть свои дома, разрушив их жизни и лишив их средств к существованию», – рассказал глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер.

Под крайней (многомерной) бедностью подразумевают не только недостаток средств, но и отсутствие доступа к определённым услугам. Многомерную бедность определяют по 10 показателям: здоровье (детская смертность, питание), образование (продолжительность обучения, число детей, получающих школьное образование) и уровень жизни (вода, санитария, электричество, топливо для приготовления пищи, активы, а также пол человека).

В странах, затронутых конфликтом, более 25% бедных людей не имеют доступа к электричеству, по сравнению с 5% бедных людей в более стабильных регионах. Такие же различия наблюдаются и в других областях: детская смертность (8% против 1,1%), доступ к питанию (20,8% против 7,2%) и детскому образованию (17,7% против 4,4%).

Согласно опубликованным данным, более половины бедных людей – это дети до 18 лет. Во всём мире 27,9% детей живут в бедности по сравнению с 13,5% взрослых.

Отмечается, что за 10 лет 76 стран смогли сократить бедность. Но только девять стран (Бенин, Камбоджа, Коморские Острова, Королевство Эсватини, Кения, Мозамбик, Филиппины, Танзания и Тринидад и Тобаго) испытали значительное снижение уровня «многомерной» бедности.