Самая детальная «карта Вселенной»: ученые создают трехмерный атлас космоса

В этой мозаике, сделанной «Евклидом», 260 изображений, полученных в период с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Это примерно 1% от участка неба, которы

CentralAsia (CA) - Ученые Европейского космического агентства с помощью космического телескопа «Евклид» начали собирать карту Вселенной из изображений, полученных с телескопа, сообщает «Би-би-си».

Первая часть карты, собранная как мозаика из 260 изображений, охватывает более 14 миллионов галактик. Но это лишь 1% карты Вселенной, которую предстоит составить ученым.

Миссия «Евклид», запущенная в 2023 году Европейским космическим агентством при участии НАСА, отправила первые снимки в ноябре того же года и в мае 2024 года.

Цель «Евклида» — создать трехмерную карту Вселенной во времени и пространстве, чтобы попытаться прояснить ее эволюцию и, как следствие, пролить свет на загадочные темную энергию и темную материю, вместе составляющие 95% массы Вселенной.

Фрагмент мозаики, снятый «Евклидом» 15 октября 2024 года. Снимок увеличен в 12 раз по сравнению с большой мозаикой. В центре слева видна спираль

«Масштабы совершенно непостижимы», — сказала директор по науке ЕКА Кэрол Манделл во время заседания Международного конгресса астронавтики в Италии. По ее словам, для представления изображения в полном разрешении (208 гигапикселей) потребуется более 16 000 4K-телевизоров.

С помощью «Евклида» ученые рассчитывают создать самую большую и точную карту Вселенной. Первый этап исследования состоялся в апреле, когда телескоп в течение двух недель снимал область южного неба, примерно в 500 раз превышающую размер полной Луны.

Область увеличена в 36 раз по сравнению с большой мозаикой. На этом изображении видно ядро скопления галактик Abell 3381, удаленного от нас на 678

По словам Манделла, голубая полоса на снимке — это пыль и газ в близлежащем Млечном Пути. Увеличив изображение, можно увидеть вращающиеся галактики, взаимодействующие на расстоянии сотен миллионов световых лет, некоторые из которых имеют в своем центре сверхмассивные черные дыры, испускающие гравитационные волны, которые можно зафиксировать приборами на Земле.

В течение следующих шести лет телескоп в автономном режиме отсканирует примерно треть ночного неба. Исследователи предполагают, что на итоговой карте будет около 8 миллиардов галактик, возрастом до 10 млрд лет.

Область увеличена в 150 раз по сравнению с большой мозаикой. В левой части изображения «Евклид» запечатлел две взаимодействующие галактики

Наблюдая за скоплениями галактик и другими явлениями, например, за тем, как гравитация искривляет свет, «Евклид» будет исследовать «космическую паутину» — распределение материи в пространстве и времени. По словам Валерии Петторино из ЕКА, поскольку темная энергия и темная материя влияют на образование пустот между скоплениями галактик, измерение этих пустот может помочь нам понять их природу.

Область увеличена в 600 раз по сравнению с большой мозаикой. На этом изображении в мельчайших деталях видна одиночная спиральная галактика (