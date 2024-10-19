Самая детальная «карта Вселенной»: ученые создают трехмерный атлас космоса

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- 2:40, 19 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Ученые Европейского космического агентства с помощью космического телескопа «Евклид» начали собирать карту Вселенной из изображений, полученных с телескопа, сообщает «Би-би-си».
Первая часть карты, собранная как мозаика из 260 изображений, охватывает более 14 миллионов галактик. Но это лишь 1% карты Вселенной, которую предстоит составить ученым.
Миссия «Евклид», запущенная в 2023 году Европейским космическим агентством при участии НАСА, отправила первые снимки в ноябре того же года и в мае 2024 года.
Цель «Евклида» — создать трехмерную карту Вселенной во времени и пространстве, чтобы попытаться прояснить ее эволюцию и, как следствие, пролить свет на загадочные темную энергию и темную материю, вместе составляющие 95% массы Вселенной.
«Масштабы совершенно непостижимы», — сказала директор по науке ЕКА Кэрол Манделл во время заседания Международного конгресса астронавтики в Италии. По ее словам, для представления изображения в полном разрешении (208 гигапикселей) потребуется более 16 000 4K-телевизоров.
С помощью «Евклида» ученые рассчитывают создать самую большую и точную карту Вселенной. Первый этап исследования состоялся в апреле, когда телескоп в течение двух недель снимал область южного неба, примерно в 500 раз превышающую размер полной Луны.
По словам Манделла, голубая полоса на снимке — это пыль и газ в близлежащем Млечном Пути. Увеличив изображение, можно увидеть вращающиеся галактики, взаимодействующие на расстоянии сотен миллионов световых лет, некоторые из которых имеют в своем центре сверхмассивные черные дыры, испускающие гравитационные волны, которые можно зафиксировать приборами на Земле.
В течение следующих шести лет телескоп в автономном режиме отсканирует примерно треть ночного неба. Исследователи предполагают, что на итоговой карте будет около 8 миллиардов галактик, возрастом до 10 млрд лет.
Наблюдая за скоплениями галактик и другими явлениями, например, за тем, как гравитация искривляет свет, «Евклид» будет исследовать «космическую паутину» — распределение материи в пространстве и времени. По словам Валерии Петторино из ЕКА, поскольку темная энергия и темная материя влияют на образование пустот между скоплениями галактик, измерение этих пустот может помочь нам понять их природу.