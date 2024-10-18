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Россия официально не просила Казахстан о поставке самолётов для внутренних рейсов, – Минтранс РК
Предыстория: Россия из-за нехватки самолетов просит Казахстан помочь с авиаперевозками внутри страны

CentralAsia (KZ) -  Казахстан не получал официального запроса от России по каботажным перевозкам, сообщило Министерство транспорта РК в ответ на запрос Informburo.kz.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил о переговорах с Казахстаном о привлечении авиакомпаний РК к внутренним рейсам в России из-за увеличивающегося дефицита авиапарка.

«На сегодняшний день официального запроса от российской стороны по вопросу каботажных перевозок не поступало», – говорится в сообщении казахстанского ведомства.

В министерстве добавили, что парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 101 самолёт, и в этом году в него поступило восемь новых лайнеров. Кроме того, сейчас в Казахстане наблюдается рост пассажиропотока примерно на 15% в год.

«Необходимо отметить, что политика отраслевого государственного органа направлена на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок», – заключили в ведомстве.

Как пишет The Moscow Times, флот российских авиакомпаний сократился с 850 до 736 самолётов к началу 2023 года, и ожидается, что к 2026 году это число может уменьшиться вдвое из-за санкций, ограничивающих поставки бортов и запчастей.

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