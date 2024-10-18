Победа будет за нами, - Путин о войне с Украиной

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных, сказал 18 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.

Встреча проходит в преддверии саммита объединения в Казани

Пресс-служба Кремля процитировала его слова: «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создаёт военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И, особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами».