Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, - Путин
- Азия и мир, политика
- 20:46, 18 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.
Встреча проходит в преддверии саммита объединения в Казани
Рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия Путин назвал провокацией и пообещал, что такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ.
Путин также сказал, что создать ядерное оружие не так просто для Украины сегодняшнего дня.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Украина намерена восстановить ядерный арсенал. В офисе президента Украины назвали эти сообщения «ерундой».
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