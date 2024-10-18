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Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, - Путин
// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) -  Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.

Встреча проходит в преддверии саммита объединения в Казани

Рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия Путин назвал провокацией и пообещал, что такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ.

Путин также сказал, что создать ядерное оружие не так просто для Украины сегодняшнего дня.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Украина намерена восстановить ядерный арсенал. В офисе президента Украины назвали эти сообщения «ерундой».

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