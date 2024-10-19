Монгольские миротворцы будут выступать в качестве защитников гендерного равенства

CentralAsia (MNG) -

Европейский союз и Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии объединяют усилия в продвижении гендерного равенства в миротворческих операциях.

Европейский союз (ЕС) и Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии (ГШВСМ) запустили проект «Монгольские миротворцы как агенты гендерного равенства». При поддержке Службы внешнеполитических инструментов (FPI) Европейской комиссии 20 монгольских миротворцев примут участие в специализированном тренинге по гендерному мейнстримингу в Словении.

Целью данного тренинга является предоставление монгольским миротворцам практических знаний по интеграции гендерной чувствительности в миротворческие операции и расширение их прав и возможностей в качестве защитников гендерного равенства и прав человека как в Монголии, так и в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций.

Правительство Монголии стремится интегрировать стратегии гендерного равенства во все министерства и секторы. ЕС последовательно поддерживает эти стратегии и тесно сотрудничает с правительством Монголии.

Одним из главных достижений стало обязательство Вооруженных сил Монголии по реализации секторальной политики гендерного равенства с 2020 года, что привело к значительному прогрессу. ЕС одобряет действия Генерального штаба Вооруженных сил Монголии по реализации гендерной политики через недавно созданный Подсовет по гендерным вопросам и введение должности «гендерного офицера» в руководящую структуру миротворческих миссий. Кроме того, более 150 военнослужащих прошли обучение по гендерной проблематике и гендерной чувствительности, что стало значительным шагом вперед.

Вслед за инициативой Президента Монголии и Политического диалога Монголия и ЕС договорились реализовать совместную инициативу по гендерным вопросам и поддержанию мира в 2024 году. Этот проект укрепляет сотрудничество между ЕС и Монголией в области мира и безопасности, международного права, одновременно способствуя гендерному равенству как в обществе, так и в вооруженных силах. Этот флагманский проект также знаменует собой празднование 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и ЕС.

Во время церемонии открытия посол Европейского Союза в Монголии г-жа Ина Марчюлёните подчеркнула: «20 монгольских миротворцев примут участие в тренинге по гендерному равенству в Словении. Это обучение позволит им воплощать самые высокие стандарты гендерного равенства, проецируя эти принципы не только в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций, но и в монгольском обществе, его системах безопасности и обороны».

Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии:

«Гендерное равенство не ограничивается одним сектором, но имеет важное значение для устойчивого развития и процветания общества. Мы считаем, что эта гендерная подготовка не только повысит понимание гендерных вопросов среди военнослужащих, но и предоставит экспертам важную платформу для сотрудничества и обмена новыми подходами и опытом в этой области».

источник: MiddleAsianNews

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