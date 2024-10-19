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Оюун-Эрдэнэ вернет на родину монголку, застрявшую в Пакистане на 27 лет

CentralAsia (MNG) -  

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай вернет в страну монгольскую женщину, которая прожила в Пакистане 27 лет и не смогла вернуться на родину.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в расширенном заседании Совета глав правительств стран-членов и наблюдателей ШОС, которое проходит в Исламабаде Исламской Республики Пакистан.

За это время была решена проблема женщины по имени Саруул, гражданки Монголии, которая прожила в Пакистане 27 лет и не могла вернуться в свою страну. В 1997 году, учась в России, женщина вышла замуж за пакистанца и впервые посетила страну. К сожалению, после смерти мужа она не смогла вернуться в Монголию. В результате работы с гражданином в прошлом МИД Монголии в августе этого года привез в Монголию двоих ее детей.

источник: MiddleAsianNews

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