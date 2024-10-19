Россия и Украина провели обмен пленными

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95», сообщило Минобороны РФ.

Все российские военные находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их переправят в Россию, чтобы пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Российская сторона отметила, что в переговорах участвовали Объединённые Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил состоявшийся обмен.