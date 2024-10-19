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Россия и Украина провели обмен пленными
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95», сообщило Минобороны РФ.

Все российские военные находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их переправят в Россию, чтобы пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Российская сторона отметила, что в переговорах участвовали Объединённые Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил состоявшийся обмен.

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