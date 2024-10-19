Убийство подростка в казахстанском городе Талгар: Задержан одиннадцатый подозреваемый

CentralAsia (KZ) - В департаменте полиции Алматинской области Казахстана сообщили о задержании ещё одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Полата в Талгаре.

«17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Полата задержан ещё один подозреваемый – гражданин К. Продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний Шерзат погиб от ножевого ранения, два человека тяжело пострадали. Изначально арестовали семерых человек.15 октября сообщалось, что количество задержанных выросло до десяти. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат сгорел дом, где жила семья погибшего школьника. В Генпрокуратуре заявили о поджоге. На месте пожара нашли канистру и резиновые перчатки.

На фоне расследования своих должностей лишились аким Талгара и глава аппарата районного акима.

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