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Кувейтцы влюбились во вкус монгольского мяса

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская баранина начала продаваться в крупных продуктовых сетях, таких как Carrefour и Monoprix в городе Эль-Кувейт.

Кувейтцам сразу понравилась монгольская баранина, которая пасется на свободных пастбищах. Всем известно, что луга и пастбища являются источником натурального корма, богатого питательными веществами.

В дальнейшем кувейтская сторона заявила, что сможет еженедельно импортировать из нашей страны 30-100 тонн баранины, и выражает желание сотрудничать с частным сектором, который занимается заготовкой и поставкой мяса халяльным способом.

источник: MiddleAsianNews

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