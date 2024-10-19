Си Цзиньпин обменялся поздравительными посланиями с президентом Монголии

CentralAsia (MNG) -
Си Цзиньпин обменялся поздравительными телеграммами с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и Монголия являются важными соседями друг для друга, и Монголия является одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. С момента установления дипломатических отношений между двумя странами 75 лет назад обе стороны всегда придерживались направления добрососедства и дружбы и постоянно углубляли взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, принося ощутимую пользу двум народам.
Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-монгольских отношений и готов работать с президентом Хурэлсухом Ухнаа над содействием устойчивому и стабильному развитию китайско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством построения сообщества единой судьбы двух стран.
Хурэлсух Ухнаа отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем 75 лет назад обе стороны неуклонно развивают дружбу, продолжают укреплять взаимное доверие и установили всеобъемлющее стратегическое партнерство. Хурэлсух заявил, что готов работать с председателем Си Цзиньпином над синергией стратегии развития «Программы степного пути» и инициативы «Один пояс, один путь», чтобы внести вклад в развитие двух стран и принести больше пользы народам двух стран.
В тот же день премьер Госсовета КНР Ли Цян обменялся поздравительными посланиями с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем. Ли Цян заявил, что Китай готов работать с Монголией, чтобы использовать 75-ю годовщину установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки для содействия двум странам в движении рука об руку по пути модернизации и достижении взаимовыгодного сотрудничества.
Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил готовность и дальше углублять традиционные дружественные отношения между Монголией и Китаем и создавать светлое будущее для двусторонних отношений.
источник: MiddleAsianNews