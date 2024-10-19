Лю Цзяньчао встретился с монгольскими и британскими официальными лицами

CentralAsia (MNG) -

В пятницу в Пекине глава Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао провел отдельные встречи с председателем Народной партии Монголии и премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем и государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании Дэвидом Лэмми.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления обменов и диалога, содействия развитию отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

источник: MiddleAsianNews

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