Лю Цзяньчао встретился с монгольскими и британскими официальными лицами
CentralAsia (MNG) -
В пятницу в Пекине глава Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао провел отдельные встречи с председателем Народной партии Монголии и премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем и государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании Дэвидом Лэмми.
Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления обменов и диалога, содействия развитию отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
источник: MiddleAsianNews
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