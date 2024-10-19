Власти КНДР заявили об обнаружении в Пхеньяне обломков южнокорейского дрона

CentralAsia (CA) - В районе Пхеньяна найдены обломки южнокорейского разведывательного беспилотника, заявило Минобороны КНДР.

Обломки БПЛА были найдены еще 13 октября. Пхеньян охарактеризовал его как «малоразмерный дрон дистанционной разведки». «Исходя из формы корпуса, предполагаемой даты полета, ящика листовок, установленного внизу корпуса, и других факторов... у этого беспилотника высокая вероятность задействования в разбрасывании листовок в центре города Пхеньяна, но такой вывод еще не определен»,— говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ЦТАК.

КНДР расценивает произошедшее как «враждебные провокационные акты с нарушением суверенитета». Пхеньян не исключает, что за запуском БПЛА могут стоять как южнокорейские военные, так и «организации беглецов». Минобороны КНДР поручило усилить противовоздушные наблюдательные посты на границе. Генштаб решил сохранить полную боевую готовность артиллерийских соединений.

Пхеньян предостерег Сеул от «повторного акта вторжения военных средств». «КНДР будут считать это серьезной военной провокацией с нарушением суверенитета нашей республики и объявлением войны, наносить немедленные ответные удары»,— говорится в сообщении Минобороны.

КНДР ранее на этой неделе полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Пхеньян подорвал автомобильные и железные дороги.

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