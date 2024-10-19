ХАМАС подтвердил гибель Яхьи Синвара

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CentralAsia (CA) - Палестинская группировка ХАМАС подтвердила, что в результате израильской атаки в секторе Газа был убит Яхья Синвар. Армия обороны Израиля заявила о его ликвидации 17 октября.

О смерти Яхьи Синвара в телевизионном эфире сообщил представитель «Хамаса» Халиль Хайя, передает телеканал «Аль-Джазира». Название телеканала, в эфире которого выступил Хайя, не уточняется.

«Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни»,— приводит «Аль-Джазира» слова Халиля Хайя.

17 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех высокопоставленных членов ХАМАС, среди которых может быть Яхья Синвар. Позднее убийство лидера группировки подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац. По данным Channel 12, израильские военные не знали, что в атакованном здании находился Синвар. Внутри они обнаружили тело человека, похожего на него. Телеканал «Аль-Арабия» и телерадиокомпания Kan писали со ссылкой на источники, что гибель подтверждена экспертизой ДНК. Израильские специалисты смогли провести ее с помощью образцов, взятых у Синвара во время отбывания им заключения в израильской тюрьме.