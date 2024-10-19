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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «501 на 89»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Россия передала 501 тело, Украина — 89 тел.

Данные штаба подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции РФ Шамсаил Саралиев.

В сообщении координационного штаба в Telegram-канале говорится, что 382 тела принадлежат участникам боев на Авдеевском направлении.

Последний обмен телами военнослужащих Украина и Россия провели 2 августа. В его рамках Украина передала 38 тел, Россия — 250 тел.

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