Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «501 на 89»
- Азия и мир, общество
- 14:07, 19 октября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Россия передала 501 тело, Украина — 89 тел.
Данные штаба подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции РФ Шамсаил Саралиев.
В сообщении координационного штаба в Telegram-канале говорится, что 382 тела принадлежат участникам боев на Авдеевском направлении.
Последний обмен телами военнослужащих Украина и Россия провели 2 августа. В его рамках Украина передала 38 тел, Россия — 250 тел.
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