В РУз в отличие от КР население всё ещё активно смотрит телевизор: Мощная светомузыкальная система на одном из телеканалов (видео)

CentralAsia (KG) - В Узбекистане в отличие от Кыргызстана большая часть населения всё ещё активно смотрит телевизор.

Об этом рассказали журналистам Кыргызстана, которые недавно побывали с пресс-туром в Узбекистане.

Представителям СМИ Кыргызстана показали работу узбекистанских коллег из телекомпании Sevimli TV.

Заместитель главного редактора Азиз Ташбулатов рассказал, что данный негосударственный телеканал производит развлекательный и новостной контент.

«Наш канал семейный — без пошлости и прочего. Сериалы отбираем тонко и много собственного контента. В общем у нас работают около 600 человек Наша аудитория — люди от 7 до 70 лет. Самые рейтинговые программы — это новостной «Замон», ток-шоу «Новая жизнь» и передача «Воспоминания», которая выходит по воскресеньям: приглашаются народные артисты, актеры и каждую передачу вспоминают их эмоции в тех или иных ситуациях, смешные моменты и истории. Нас смотрят 26 миллионов. Имеются официальные страницы в социальных сетях с миллионами подписчиков, свои газета, радио, сайты и интерактивное приложение. Зарабатываем на рекламе и за счет платформы. Все наши передачи, новости после эфира ставятся на платформу. Зрители платят по 2,5-3 доллара в месяц. Подписчиков на платформе 1 млн 20 тыс. Она была создана 2 года назад», - рассказал он.

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А.Ташбулатов отметил, что их телекомпания готова к сотрудничеству с коллегами из Кыргызстана в культурном, историческом и туристическом аспектах, так как планируют выход на внешние рынки.

Он добавил, что недавно на телеканале провели мероприятие, посвященное кыргызскому писателю Султану Раеву, связанное с его произведениями.

«Организовали это мероприятие через наш Союз писателей. Султан Раев очень обрадовался. Он популярен в Узбекистане в журналистских и писательских кругах», - сказал Ташбулатов.

Также кыргызстанским журналистам показали съемочные павильоны телекомпании Zor TV.

Генеральный директор Энвер Латибжанов рассказал, что самыми рейтинговыми программами этого телеканала являются «Маска», «Голос» и «Голос дети».

«Сначала были сериалы турецкого производства, затем шоу собственного производства, а потом уже перешли на франшизы. Got Talent делали 4 страны совместно. В этом году начали делать детский «Голос» и футбол — чуть переформатировали себя на развлекательно-спортивный контент», - сказал он.

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Э.Латибжанов отметил, что есть штатные и внештатные сотрудники — по контракту больше 500 работников. Согласно телеизмерению, к телеканалу обращены 7 млн домохозяйств по республике.

Он добавил, что в одном из павильонов установлена светомузыкальная система, аналогов которой нет в Центральной Азии. Там проходят съемки финалов многих шоу.

В интервью первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан Дилшод Саиджанов сказал, что идея провести совместные пресс-туры для журналистов Кыргызстана и Узбекистана родилась на встрече президентов двух стран Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева.

«Цель — повысить узнаваемость двух народов. Мы не всё знаем друг о друге и учитывая, что очень много информации вокруг у людей, нет времени отдельно специализироваться, к примеру, на Кыргызстане. Соответственно стояла задача направить наши топовые СМИ с тем, чтобы они осветили Кыргызстан, его красоты, места и развитие. И потом мы уже ждали в ответ делегацию из Кыргызстана с тем, чтобы показать Узбекистан и чтобы у кыргызского читателя и зрителя сложилось еще лучшее понимание и впечатление об Узбекистане. Мы очень надеемся, как медиарегуляторы продолжить эту практику и постоянно взаимодействовать с вашими структурами с тем, чтобы на системной основе вот такие вот пресс-туры организовывать», - сказал он.

Д.Саиджанов отметил, что на каком-то этапе планируется привлечь блогеров обеих стран.

«Таких узкоспециализированных блогеров, которые, например, рассказали бы о туризме в Кыргызстане, гастрономии и дополнительный объектах, местах, пейзажах и объектах. Именно начать с туристическо-культурного направления, ведь оно самое перспективное», - добавил он.

Дилшод Саиджанов

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