В Казахстане наказали замакима за поездку за хлебом на служебном автомобиле

CentralAsia (KZ) - В Северо-Казахстанской области заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева была привлечена к ответственности за использование служебного автомобиля для поездки за хлебом, а затем попытку договориться с блогером, который снял ее нарушение на видео, сообщает Tengrinews.

В сентябре 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором Нургалиева припарковала служебный автомобиль в неположенном месте. По данному факту был составлен административный протокол.

Отмечается, что заместитель акима района остановилась за хлебом по пути домой в 19:00, оставив автомобиль в зоне действия знака, запрещающего остановку. Таким образом, она нарушила закон «О государственной службе» и Кодекс этики государственных служащих РК.

По заключению совета по этике, нарушение Нургалиевой не является серьёзным, и ей может быть вынесено предупреждение или строгий выговор.

На заседании также было рассмотрено видео, распространённое в социальных сетях, на котором женщина говорит:

«Не снимайте меня, я могу вам заплатить». Блогер, снявший заместителя акима, ответил: «Что, вы предлагаете мне взятку?».

Большинством голосов члены совета по этике рекомендовали акиму района вынести Нургалиевой предупреждение.

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