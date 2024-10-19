В Грузии назвали необъективным решение ЕС приостановить интеграцию страны

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе счел необъективным решение Евросоюза о фактическом блокировании приема Грузии в блок, передает ТАСС.

«В то же самое время по поводу Украины и Молдавии, где один за другим закрывают телеканалы, политические партии, приводятся положительные оценки. Там нет ни медиаплюрализма, ни политического плюрализма, цветет коррупция, есть тяжелейшие проблемы, институты крайне ослаблены. И при всем Молдавия остается членом СНГ. Тут ведь главное объективность, которую не видит общество», — заявил Кобахидзе во время пресс-конференции.

Евросовет по итогам заседания 17 октября опубликовал документ, в котором обвинил власти Грузии в противоречии европейским ценностям и принципам, на которых основан союз. В то же время совет заявил о готовности «поддержать грузинский народ на его европейском пути» и объявил, что будет пристально следить за ходом предстоящих парламентских выборов. В частности, от Грузии ожидается соблюдение принципа независимых СМИ и свободный доступ международных и местных наблюдателей до выборов.

Отношения между Грузией и странами Запада обострились после принятия в мае закона об иноагентах. На этапе его принятия в стране прошли массовые протесты, однако документ получил поддержку парламентариев. Президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась остановить действие закона через Конституционный суд, однако суд отказал президенту.