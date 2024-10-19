В России попавших под режим высылки мигрантов обяжут предоставлять геолокацию

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CentralAsia (CA) - МВД России опубликовало проект приказа, который обяжет иностранцев, попавших под режим высылки, предоставлять геолокацию своего местоположения. Мера будет применяться в тех случаях, когда человек не может явиться в территориальный отдел полиции.

Текст документа опубликован на портале проектов правовых актов. Информацию о своем местоположении мигрант должен будет передавать полиции. Исключениями станут случаи, когда человек находится под стражей или в спецучреждении для содержании иностранцев.

Предполагается, что приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года. Сам режим высылки начнет действовать с января 2025 года. Всех иностранцев, которые незаконно находятся в России, будут вносить в реестр контролируемых лиц. Попавшие в него лица обязаны покинуть территорию страны или получить правовые основания для проживания в России.