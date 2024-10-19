В регионе Казахстана, где убили подростка, уволили руководство полиции

Ержан Саденов (в центре)

CentralAsia (KZ) - Приказом главы МВД Казахстана Ержана Саденова уволены несколько высокопоставленных полицейских в Алматинской области, где в начале октября убили подростка, сообщает пресс-служба министерства.

Постов лишились:

первый заместитель начальника областного департамента полиции (ДП) Серик Шалхаров;

начальник управления по противодействию экстремизму ДП области Улан Байтаков;

начальник управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов;

начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр;

его заместитель Жанат Омаров.

Кроме того, от должности освободили начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова.

«По итогам оперативного совещания министром даны конкретные поручения по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Глава МВД отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе. По итогам даны конкретные поручения», — говорится в сообщении.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний Шерзат погиб от ножевого ранения, два человека тяжело пострадали. Изначально арестовали семерых человек.18 октября сообщалось, что количество задержанных выросло до одиннадцати. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат сгорел дом, где жила семья погибшего школьника. В Генпрокуратуре заявили о поджоге. На месте пожара нашли канистру и резиновые перчатки.

На фоне расследования своих должностей лишились аким Талгара, глава аппарата районного акима, прокурор района и другие чиновники и силовики.

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