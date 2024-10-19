Что будет с человеком, которого ударила молния? Объясняют учёные

- Азия и мир, общество
- 22:42, 19 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Около 90% людей, пострадавших от удара молнии, выживают. Подавляющее большинство погибших умирают мгновенно из-за остановки сердца. Молния может пройти через тело за доли секунды – часто даже не хватает времени, чтобы оставить след.
О последствиях поражения тела человека стихийным явлением рассказала Live Science.
У людей, пораженных молнией, могут лопнуть барабанные перепонки, парализовать дыхательные пути. Пострадавший может получить вторичные ожоги, если у него будут гореть волосы или одежда.
Что может угрожать поразившемуся молнию человеку:
- Повреждение нервов.
- Посттравматическое стрессовое расстройство.
- Неврологические симптомы, похожие на травмы после сотрясения мозга, получаемые футболистами. Это нарушение способности мышления и трудности с концентрацией, сообщила доктор, специалист по защите от молнии в Национальном совете безопасности США Мэри Энн Купер.
- Некоторые уцелевшие сообщают об утрате памяти, хронических нервных болях, депрессии и даже том, что они воспринимают как «экстрасенсорные способности», в частности, предсказание погоды.
- Также ученым известны случаи, когда на теле поразившего молнию человека появляются папоротникообразные «фигуры Лихтенберга». Они возникают из-за поврежденных кровеносных сосудов, через которые жидкость вытекает в окружающие ткани.
Ученые отметили, что мировой рекорд по количеству полученных ранений от удара молнией принадлежит смотрителю национального парка США Рою Салливану. С 1942 по 1977 год у Салливана семь раз ударила молния.
Хотя он получил ожоги от возгорания волос и одежды, все семь ударов человек пережил. Он умер, покончив с собой в 1983 году в возрасте 72 лет.
Еще один симптом, который может возникнуть после поражения – суицидальные мысли.
По словам ученых, от 3% до 5% ударов молнии являются прямыми. Контактные травмы, возникающие, когда человек затрагивает что-то, например деревья или здания, составляют еще 5% повреждений молнией.
Более 80% от поражения молнией человек получает через два явления: боковую вспышку и ток земли.
Боковая вспышка возникает, когда молния попадает в объект вблизи жертвы, находящейся выше ее, сообщает National Weather Service.
Часть тока переходит от него к пострадавшему.
Когда молния попадает в дерево или другой объект, значительная часть энергии движется кнаружи от удара внутрь и вдоль поверхности земли.
Любой человек вблизи места удара молнии может стать жертвой электрического тока.
Доктор Купер советует, чтобы не стать жертвой удара молнии, во время грозы прятаться в безопасное место и находиться там примерно пол часа.