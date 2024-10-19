Что будет с человеком, которого ударила молния? Объясняют учёные

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Около 90% людей, пострадавших от удара молнии, выживают. Подавляющее большинство погибших умирают мгновенно из-за остановки сердца. Молния может пройти через тело за доли секунды – часто даже не хватает времени, чтобы оставить след.

О последствиях поражения тела человека стихийным явлением рассказала Live Science.

У людей, пораженных молнией, могут лопнуть барабанные перепонки, парализовать дыхательные пути. Пострадавший может получить вторичные ожоги, если у него будут гореть волосы или одежда.

Что может угрожать поразившемуся молнию человеку:

Повреждение нервов.

Посттравматическое стрессовое расстройство.

Неврологические симптомы, похожие на травмы после сотрясения мозга, получаемые футболистами. Это нарушение способности мышления и трудности с концентрацией, сообщила доктор, специалист по защите от молнии в Национальном совете безопасности США Мэри Энн Купер.

Некоторые уцелевшие сообщают об утрате памяти, хронических нервных болях, депрессии и даже том, что они воспринимают как «экстрасенсорные способности», в частности, предсказание погоды.

Также ученым известны случаи, когда на теле поразившего молнию человека появляются папоротникообразные «фигуры Лихтенберга». Они возникают из-за поврежденных кровеносных сосудов, через которые жидкость вытекает в окружающие ткани.

Ученые отметили, что мировой рекорд по количеству полученных ранений от удара молнией принадлежит смотрителю национального парка США Рою Салливану. С 1942 по 1977 год у Салливана семь раз ударила молния.

Хотя он получил ожоги от возгорания волос и одежды, все семь ударов человек пережил. Он умер, покончив с собой в 1983 году в возрасте 72 лет.

Еще один симптом, который может возникнуть после поражения – суицидальные мысли.

По словам ученых, от 3% до 5% ударов молнии являются прямыми. Контактные травмы, возникающие, когда человек затрагивает что-то, например деревья или здания, составляют еще 5% повреждений молнией.

Более 80% от поражения молнией человек получает через два явления: боковую вспышку и ток земли.

Боковая вспышка возникает, когда молния попадает в объект вблизи жертвы, находящейся выше ее, сообщает National Weather Service.

Часть тока переходит от него к пострадавшему.

Когда молния попадает в дерево или другой объект, значительная часть энергии движется кнаружи от удара внутрь и вдоль поверхности земли.

Любой человек вблизи места удара молнии может стать жертвой электрического тока.

Доктор Купер советует, чтобы не стать жертвой удара молнии, во время грозы прятаться в безопасное место и находиться там примерно пол часа.