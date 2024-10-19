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Россия запретит ввоз срезанных цветов из Казахстана
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CentralAsia (KZ) -  Россия запретит с 21 октября ввоз срезанных цветов из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран. Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции», – говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что такое решение приняли «в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объёмов экспорта товаров», а также ввиду многочисленных (43) случаев обнаружений в 2023 и 2024 годах в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), являющегося полифагом.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд рублей, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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