Куба снова без света: Масштабное отключение электроэнергии повторилось

CentralAsia (CA) - В субботу, 19 октября, Куба вновь погрузилась в темноту — страну накрыло второе масштабное отключение электроэнергии за последние сутки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственные СМИ Кубы.

В 6:15 утра по местному времени национальная энергосистема снова полностью вышла из строя, о чем сообщил оператор кубинской электросети UNE, работы по восстановлению системы ведутся до сих пор.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что правительство страны прикладывает все усилия для скорейшего восстановления электросистемы и подачи электричества. Его слова приводит агентство Prensa Latina.

18 октября на Кубе вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция Antonio Guiteras, что привело к отключения электроснабжения на всем острове. Тогда более 10 миллионов человек остались без электричества. Власти успели частично восстановить подачу энергии в некоторые районы.

17 октября кубинский президент поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной ситуации с электроэнергией в стране. По словам премьера, дефицит генерации энергии связан с недостатком топлива, состоянием инфраструктуры и растущим спросом.

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