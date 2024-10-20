Малайзия добавила иностранный орган по сертификации «Халяль» из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Министерство внутренней торговли и стоимости жизни (KPDN) внесло поправки во Второе приложение к Приказу о торговых описаниях (сертификация и маркировка «Халяль») 2011 года, добавив новый зарубежный орган по сертификации «Халяль», признанный Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM).

Министр Датук Армизан Мохд Али заявил, что поправка соответствует решению JAKIM признать в этом году еще один иностранный орган по сертификации «Халяль» из Монголии.

«Таким образом, общее число зарубежных органов по сертификации «Халяль», признанных JAKIM, достигло 88 в 49 странах мира.

«Второе приложение к Приказу о торговых описаниях (сертификация и маркировка «Халяль») 2011 года было опубликовано 4 октября 2024 года и вступило в силу 5 октября», — сказал он в своем сегодняшнем заявлении.

По его словам, публикация поправки призвана расширить возможности халяльной индустрии и законодательства страны, а также защитить интересы потребителей-мусульман.

источник: MiddleAsianNews

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