экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Беларусь направила военных для обучения в России

CentralAsia (CA) -  Беларусь отправила военнослужащих из соединений и воинских частей для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров в России.

Как сообщило Минобороны республики, военные освоят передовые методики подготовки войск, используемые ВС РФ, а затем внедрят их в практику подготовки белорусских частей

Начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии генерал-майор Владимир Белый рассказал, что на днях в России завершилась подготовка одного из танковых батальонов ВС Беларуси. По его словам, российские коллеги преподали все передовые технологи, а также опыт ведения специальной военной операции.

Пресс-служба Минобороны Беларуси в январе нынешнего года заявляла о планах направить своих военнослужащих на обучение в Россию. Сообщалось, что акцент будет сделан на передаче опыта, полученного российской армией в ходе военных действий в Украине. В мае войска РФ и Беларуси также провели совместные учения ядерных сил.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com