Беларусь направила военных для обучения в России

CentralAsia (CA) - Беларусь отправила военнослужащих из соединений и воинских частей для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров в России.

Как сообщило Минобороны республики, военные освоят передовые методики подготовки войск, используемые ВС РФ, а затем внедрят их в практику подготовки белорусских частей

Начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии генерал-майор Владимир Белый рассказал, что на днях в России завершилась подготовка одного из танковых батальонов ВС Беларуси. По его словам, российские коллеги преподали все передовые технологи, а также опыт ведения специальной военной операции.

Пресс-служба Минобороны Беларуси в январе нынешнего года заявляла о планах направить своих военнослужащих на обучение в Россию. Сообщалось, что акцент будет сделан на передаче опыта, полученного российской армией в ходе военных действий в Украине. В мае войска РФ и Беларуси также провели совместные учения ядерных сил.