Си Цзиньпин призвал стратегические ракетные войска КНР повысить способность к боевым действиям

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал бригаду ракетных войск стратегического назначения. Он призвал «повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий», передает «Синьхуа».

Китайское госагентство передает слова Си в косвенной речи. Отмечается, что председатель КНР посетил учебный полигон бригады. Он ознакомился с тактико-техническими характеристиками недавно поступившего вооружения и техники и проверил подготовку по обращению с оружием.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо усилить подготовку «с использованием нового оборудования, новых навыков и новых методов ведения боя».