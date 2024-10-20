Куба готовится к урагану «Оскар»

CentralAsia (CA) - На Кубу обрушится ураган «Оскар», сообщил президент Мигель Диас-Канель Бермудес. Тем временем на острове продолжают восстанавливать энергоснабжение на фоне проблем с генерацией.

«Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана «Оскар», уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике»,— написал глава государства в соцсети X.

Ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, его скорость составляет 36 м/с.

Ранее на текущей неделе власти Кубы сообщили о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. 18 октября из строя вышла теплоэлектростанция Antonio Guiteras. Это привело к отключению электроэнергии по всей стране. 19 октября вновь произошла авария, которая привела к отключениям. По данным национальной энергокомпании, во многих районах Гаваны энергоснабжение восстановлено.