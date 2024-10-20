В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

CentralAsia (CA) - В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз. По итогам голосования явка на выборах и референдуме должна составить 33,3%.

С 7:00 в стране работают 1957 избирательных участков, еще 231 — за рубежом.

На пост президента Молдавии, который избирается сроком на четыре года, претендуют 11 кандидатов. Среди них — баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, второй тур пройдет 3 ноября.

В рамках референдума молдаване должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Избирательные участки закроются в 21:00.