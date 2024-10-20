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В Британии освободят 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Великобритании 1,1 тыс. заключенных будут освобождены в ближайшие дни в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV News.

Это вторая группа досрочно освобожденных по программе сокращения доли срока, которое большинство осужденных должны отбыть, с 50% до 40%. Первый раунд освобождения прошел в середине сентября, тогда на свободу досрочно вышли 1,7 тыс. заключенных.

По данным The Times, вторую группу освободят во вторник, 22 октября.

В начале июля британский премьер Кир Стармер заявил, что в стране «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». Численность заключенных на тот момент составляла примерно 87 тыс. человек, и Минюст страны прогнозировал, к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отставала, планировалось создать всего 4,4 тыс. новых мест.

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