В Британии освободят 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

- Азия и мир, общество
- 15:07, 20 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В Великобритании 1,1 тыс. заключенных будут освобождены в ближайшие дни в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV News.
Это вторая группа досрочно освобожденных по программе сокращения доли срока, которое большинство осужденных должны отбыть, с 50% до 40%. Первый раунд освобождения прошел в середине сентября, тогда на свободу досрочно вышли 1,7 тыс. заключенных.
По данным The Times, вторую группу освободят во вторник, 22 октября.
В начале июля британский премьер Кир Стармер заявил, что в стране «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». Численность заключенных на тот момент составляла примерно 87 тыс. человек, и Минюст страны прогнозировал, к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отставала, планировалось создать всего 4,4 тыс. новых мест.