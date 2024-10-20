В Казахстане археологи нашли артефакты возрастом 30 тысяч лет

CentralAsia (KZ) - Орудия, похожие по технике обработки на ориньякские изделия, археологи обнаружили в предгорьях Северного Тянь-Шаня, сообщает «Наука и жизнь».

Отмечается, что такие предметы около 31–28 тысяч лет назад использовали в Европе, где впервые была зафиксирована эта культура. Позже похожие артефакты были найдены на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке.

О тянь-шаньских находках стало известно благодаря раскопкам стоянок Узынагаш 1 и 3 в 2024 году. Исследования проводила совместная группа сотрудников Института археологии им. Маргулана и Института археологии Российской академии наук.

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