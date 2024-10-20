Осенние каникулы в школах Узбекистана продлятся до 11 ноября

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане осенние каникулы у школьников начнутся 4 ноября, передает Podrobno.uz.

Согласно правительственному постановлению от 2017 года, они будут длиться шесть календарных дней.

При этом, если последний их день приходится на праздничный или выходной день, занятия продолжатся со следующего рабочего дня. Таким образом, в этом году вторая четверть учебного года в школах по стране начнется с 11 ноября, поскольку 10 ноября – воскресенье.