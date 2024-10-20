В городских автобусах Узбекистана перестанут принимать наличные со следующего года

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2025 года в городских автобусах Узбекистана перестанут принимать оплату наличными, передает Podrobno.uz.

Министр транспорта Ильхом Махкамов в интервью после заседания "Недели инициатив международного сотрудничества", состоявшегося 18 октября в Ташкенте, отметил, что пассажиры смогут приобрести билеты или QR-коды за наличные деньги на станциях, где установлены специальные информационные киоски. По его словам, этот эксперимент уже проходит в Ташкенте. Это позволит исключить необходимость работы кондукторов и избавиться от сбора наличных.

Кроме того, Минтранс в ближайшем будущем планирует закупить 1294 новых автобуса для общественного транспорта, особое внимание будет уделено закупке электробусов для Ташкента и Самарканда.

К 2030 году количество автобусов должно увеличиться до 5000, а электробусов – до 2000. Это обеспечит полный охват городов и районов современным общественным транспортом.