Блэкаут на Кубе: Ремонтные бригады трижды не смогли перезапустить энергосистему

CentralAsia (CA) - На Кубе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на фоне проблем с генерацией, передает Reuters. Первое отключение электричества по всей стране, где проживает более 10 млн человек, произошло 18 октября из-за аварии на ТЭЦ.

По информации агентства, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить электроснабжение острова. В некоторых районах столичной Гаваны электричество восстановили, сообщает компания Havana Electric в Telegram.

Третий сбой в работе энергосистемы, пишет Reuters, представляет собой большой провал в усилиях правительства Кубы по оперативному восстановлению электроснабжения. Агентство отмечает, что население острова истощено — запасы продовольствия, лекарств и топлива находятся на исходе.

19 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что на остров движется ураган «Оскар». По его словам, правительство прикладывает усилия для защиты людей и экономических ресурсов.

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