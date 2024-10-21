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Монголка в третий раз стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству во Франции

CentralAsia (MNG) -  

В столцие Франции прошел Чемпионат мира по парикмахерскому искусству-2024 (OMC HAIRWORLD).

Мужская команда Монголии впервые завоевала чемпионский командный трофей в категории по технике, а двукратная чемпионка мира АРИУНЗАЯА Цогтсайхан третий раз стала чемпионкой мира. В мужской секции чемпионата мира приняли участие около 1000 мужчин- парикмахеров и косметологов из более чем 50 стран планеты.

Визажистка Ариунзаяа Цогтсайхан победила в категории свадебный макияж, также завоевала бронзовую медаль в категории креативный макияж. В прошлогоднем чемпионате она заняла первое место в категории неоновый макияж.

источник: MiddleAsianNews

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